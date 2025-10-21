Netzkosten für Gas steigen 2026 massiv an

Bis zu 142 Euro mehr im Jahr für Gas

Am stärksten steigen die Kosten für die Nutzung des Gasnetzes in Kärnten. Umgerechnet auf einen durchschnittlichen Haushaltskunden mit einem jährlichen Gasverbrauch von 15.000 kWh bedeutet das Plus von 35 Prozent Mehrkosten für die Kärntner von rund 142 Euro im Jahr. In Niederösterreich steigen die Gasnetzentgelte um 30 in der Steiermark um knapp 28 und im Burgenland um 25 Prozent. Am wenigsten stark steigen die Gebühren in Oberösterreich, nämlich um lediglich 6,5 Prozent.