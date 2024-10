Drama in den USA: Wiener (24) angeklagt

Kaution in Höhe von 160.000 Euro

Darauf hoffte auch Marcs Mutter Verena D., für die die Vorwürfe der US-Staatsanwaltschaft nach wie vor nicht nachvollziehbar sind. Nach seiner Verhaftung im April – gleich am zweiten Tag seiner Reise und nach seiner ersten fatalen Liebesnacht im Hotel – sitzt ihr Sohn im berüchtigten Brevard County Jail in U-Haft und wartet seitdem auf seinen Prozess. Bei der ersten Anhörung, übrigens ohne Pflichtverteidiger (!), wurde auch eine Kaution in der Höhe von 160.000 Euro wie für einen Schwerverbrecher verhängt.