Bericht: Lokführer in Spanien griff vergeblich ein

Die Verkehrsleitzentrale des Bahninfrastrukturbetreibers Adif in Madrid übernahm die Steuerung. Genau an dieser Stelle könnte der verheerende Fehler laut ersten Ermittlungen passiert sein. Ein Fahrdienstleiter soll dem Renfe-Zug die Weiterfahrt erlaubt haben, obwohl ein rotes Signal das deutlich untersagte. Ein Lokführer habe den Mann noch korrigiert, nachdem mehrere fehlerhafte Anweisungen erteilt worden sein, berichtete die Zeitung El País. Laut dem Verkehrsminister befahl die Leitstelle gar allen Zügen, wieder mit Normalgeschwindigkeit zu fahren. Der Lokführer habe dann erwidert, es müsse „Sichtgeschwindigkeit“ gelten, was eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde ist.