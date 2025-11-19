So gelang es, Doppelmord 16 Monate zu verschleiern

Suchen Menschen nach solchen Fällen mehr Hilfe bei Ihrer Organisation?

Es gibt welche, die das zum Anlass nehmen, um sich bei uns zu melden und Hilfe zu holen – weil ihnen deutlich realistischer vor Augen geführt wird, dass so etwas Schreckliches wirklich passieren kann. Aber es gibt auch welche, die dadurch einen Rückzieher machen und weiter in der Gewaltsituation bleiben – aus Angst. Leider ist es so – und das wissen wir auch -, dass sich viele Frauen, die umgebracht worden sind, keine Hilfe bei Opferschutzeinrichtungen geholt haben.