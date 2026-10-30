Halb leeres Schubhaftzentrum für FPÖ ein „Skandal“

Die „Krone“ hat darüber berichtet, und der FPÖ sticht dabei vor allem die derzeit eher niedrige Auslastung ins Auge: Von den 200 Plätzen ist nicht einmal die Hälfte belegt, für Klubobmann Marco Triller ist das „ein Skandal und ein Schlag ins Gesicht jedes Steuerzahlers, der dieses Prestigeprojekt Monat für Monat mit hunderttausenden Euro finanziert“.