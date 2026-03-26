Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Not nimmt zu

Armut im Ländle: „Gibt wenig Anlass zu Optimismus“

Vorarlberg
26.03.2026 06:45
Die Krisen der vergangenen Jahre haben gesellschaftliche Spuren hinterlassen – die Vorarlberger ...
Die Krisen der vergangenen Jahre haben gesellschaftliche Spuren hinterlassen – die Vorarlberger Caritas macht auf die Nöte aufmerksam.(Bild: Caritas Vorarlberg)
Porträt von Harald Küng
Von Harald Küng

Die Armut im eigentlich wohlhabenden Ländle nimmt zu: Die Caritas Vorarlberg zieht in ihrem Wirkungsbericht ein ernüchterndes Fazit und will einen Bürgerrat initiieren, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken.

0 Kommentare

Die Caritas Vorarlberg schlägt Alarm: Die Zahl der Menschen, die in manifester Armut leben, hat sich in Österreich seit dem Jahr 2021 verdoppelt – mittlerweile müssen 3,7 Prozent der Gesamtbevölkerung in ihrem Alltag massive Entbehrungen in Kauf nehmen. In Vorarlberg sind mindestens 14.000 Menschen betroffen. Laut Statistik Austria kamen Ende 2023 zudem elf Prozent der Bevölkerung mit ihrem Einkommen nicht mehr aus. „Es gibt leider wenig Anlass für Optimismus, dass diese Situation sich in den nächsten Jahren entspannen könnte. Im Gegenteil – es ist zu befürchten, dass die Armut sich weiter verschärfen wird, wenn wir nicht entschieden gegensteuern“, zeigt sich Vorarlbergs Caritasdirektor Walter Schmolly angesichts der multiplen Krisenlage wenig hoffnungsfroh.

Caritasdirektor Walter Schmolly
Caritasdirektor Walter Schmolly(Bild: Mathis Fotografie)

Kinder besonders stark betroffen
Tragisch: Kinder und Jugendliche trifft es besonders hart. Fünf Prozent von ihnen leben in Haushalten mit manifester Armut. Bei der Caritas-Beratung „Existenz & Wohnen“ stieg die Zahl der betreuten Kinder in drei Jahren um 23 Prozent auf über 2300. Ein großes Problem im Ländle sind die Wohnkosten: Jeder zehnte Haushalt in Vorarlberg muss über 40 Prozent des Einkommens fürs Wohnen ausgeben. Erschwerend kommt hinzu, dass in den vergangenen Jahren wichtige Sozialleistungen nicht an die Inflation angepasst worden sind, was die Not nur vergrößert.

Bürgerrat soll neue Wege aufzeigen
Als Reaktion auf diese Entwicklung will die Caritas nun einen Bürgerrat ins Leben rufen. Dieser soll im gemeinsamen Dialog konkrete Vorschläge erarbeiten, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken und das soziale Netz wieder engmaschiger zu gestalten. Armut sei schließlich kein Schicksal, man könne etwas dagegen tun, so die Organisation. Damit der Bürgerrat stattfinden kann, sind 1000 Unterstützungserklärungen notwendig. Die Sammlung startet im Mai, sowohl online als auch auf physischen Listen. Im Sommer ist die Übergabe der Unterschriften an das Land Vorarlberg geplant. Interessierte können sich bereits jetzt per E-Mail (konktakt@caritas.at) an die Caritas wenden, sie bekommen dann alle Unterlagen ausgehändigt.

Lesen Sie auch:
Zu hohe Mieten
Wohnkosten werden in Vorarlberg zum Problem
01.07.2024
Krone Plus Logo
Hitzige Debatte
Diettrich: „Ausgaben für Sozialhilfe sind Peanuts“
04.10.2025

Was es mit dem Bürgerrat auf sich hat 
Der seit 2013 in der Vorarlberger Verfassung verankerte Bürgerrat ist ein mehrstufiges Beteiligungsformat. Er kann von Politik oder Einzelpersonen initiiert werden. Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Bürger beraten dann, unterstützt von Experten, eineinhalb Tage lang über alltagsrelevante Themen. Die erarbeiteten Lösungen werden öffentlich in einem „Bürgercafé“ präsentiert, abschließend prüft die Politik die Vorschläge – und im besten Fall werden diese auch umgesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
26.03.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
-0° / 2°
Symbol Schneefall
Bludenz
1° / 3°
Symbol starker Schneefall
Dornbirn
1° / 4°
Symbol starker Schneefall
Feldkirch
1° / 4°
Symbol Schneeregen

krone.tv

Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Kraftwerk getroffen
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
Ab kommendem Samstag müssen Lokale und Einkaufszentren in Ägypten spätestens um 21 Uhr ...
„Strom einteilen“
Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher
Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
129.398 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
120.604 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Oberösterreich
Eurothermen droht ein Ende der Erfolgsgeschichte
101.800 mal gelesen
Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) ist politisch für die Eurothermen ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1832 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1509 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1337 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Mehr Vorarlberg
Die Not nimmt zu
Armut im Ländle: „Gibt wenig Anlass zu Optimismus“
Schwerer Betrug
Traum vom edlen Porsche endet nun vor Gericht
Eiskunstlauf
Mikutina geht als 16. in die WM-Kür von Prag
Jörg Maria Ortwein:
„Musik und Kunst verlieren an Stellenwert“
Brandalarm im Montafon
Heiße Asche setzte Thujenhecke in Brand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf