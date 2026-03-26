Armut im Ländle: „Gibt wenig Anlass zu Optimismus“

Bürgerrat soll neue Wege aufzeigen

Als Reaktion auf diese Entwicklung will die Caritas nun einen Bürgerrat ins Leben rufen. Dieser soll im gemeinsamen Dialog konkrete Vorschläge erarbeiten, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken und das soziale Netz wieder engmaschiger zu gestalten. Armut sei schließlich kein Schicksal, man könne etwas dagegen tun, so die Organisation. Damit der Bürgerrat stattfinden kann, sind 1000 Unterstützungserklärungen notwendig. Die Sammlung startet im Mai, sowohl online als auch auf physischen Listen. Im Sommer ist die Übergabe der Unterschriften an das Land Vorarlberg geplant. Interessierte können sich bereits jetzt per E-Mail (konktakt@caritas.at) an die Caritas wenden, sie bekommen dann alle Unterlagen ausgehändigt.