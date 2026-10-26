Armutskonferenz kritisiert neue Sozialhilfereform

„Kein Sanktionsinstrument, sondern Sicherheitsnetz“

Besonders die geplante Deckelung der Kinderleistungen ab dem fünften Kind auf knapp 148 Euro monatlich sowie reduzierte Grundleistungen für Erwerbsfähige sieht die Initiative kritisch. „Die Sozialhilfe ist kein Sanktionsinstrument, sondern das letzte soziale Sicherheitsnetz“, betont Vivien Fritsche von der Armutskonferenz. Kinder dürften nicht zu den Leidtragenden einer Politik werden, die Einsparungen über Zukunftschancen stellt.