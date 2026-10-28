Eine Zukunft, für die man kämpft

Statt Millionen, die es nicht gibt, für Rüstungsgüter und die üblicherweise an derartigen Geschäften hängenden Lobbyisten zu verpulvern, sollten alle Mittel, die der Finanzminister in den nächsten Jahren irgendwie zusammenkratzen kann, in Schulen und Lehrstätten und Universitäten umgeleitet werden. Dann haben die Jungen auch eine Zukunft, von der sie meinen, dass es sich lohnt, dafür notfalls zu kämpfen. Aber davon war in den Reden am Nationalfeiertag nichts zu hören und nichts zu spüren.