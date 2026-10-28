Links und rechts in Israel

David Ben-Gurion, der am 14. Mai 1948 Israels Unabhängigkeitserklärung verkündet hat, war auch Gründungsvater der zionistisch-sozialistischen Arbeiterpartei, die das politische Leben mit ihren diversen Abspaltungen über Jahrzehnte bestimmt hat. Linke Ideale, wie sie etwa in den Kibbuzim mit Gemeinschaftseigentum, Gleichheit und direkter Demokratie gelebt wurden – und teils immer noch werden -, prägten das Land. Gefühlt jeder trug die gleichen Sandalen, die gleiche Uhr, die gleiche Arbeitshose.