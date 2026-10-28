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Antrag durch Gläubiger

Nächstes Restaurant in Tirol schlittert in Pleite

Tirol
28.10.2026 13:00
Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) in einer Aussendung am Mittwoch mitteilte, sei der ...
Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) in einer Aussendung am Mittwoch mitteilte, sei der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht worden.(Bild: Krone-Collage/Christian Jauschowetz, Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Um ihre Zukunft bangen zwei Mitarbeiter und die Chefin eines Restaurantbetriebs in Lans im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Über die Geschäftsführerin wurde nämlich ein Insolvenzverfahren eröffnet. Ob es eine Weiterführung geben wird, ist noch unklar.

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Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) in einer Aussendung am Mittwoch mitteilte, sei der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht worden. „Über die Gründe liegen uns noch keine gesicherten Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben.“

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Höhe der Schulden noch unklar
Unklar ist für die Geschäftsführerin und ihre zwei Mitarbeiter derzeit, ob der Betrieb ohne Nachteile für die Gläubiger fortgeführt werden kann. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV. 

Über die Höhe der Verbindlichkeiten würden sich aktuell „keine seriösen Angaben machen“ lassen.

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