Nächstes Restaurant in Tirol schlittert in Pleite

Höhe der Schulden noch unklar

Unklar ist für die Geschäftsführerin und ihre zwei Mitarbeiter derzeit, ob der Betrieb ohne Nachteile für die Gläubiger fortgeführt werden kann. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV.