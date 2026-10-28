Russell Brand wies Gewaltvorwürfe zurück

Staatsanwaltschaft: Brand ist „manipulativ“

Die Staatsanwaltschaft hatte Brand vor Gericht als „skrupellos“ und „manipulativ“ bezeichnet. Der Ex-Comedian habe „kindliche Erwartungen gehabt, dass jeder seiner Wünsche erfüllt werden müsse“, sagte Staatsanwältin Riel Karmy-Jones zuletzt. „Er war skrupellos, er war berechnend und er war manipulativ, und laut Staatsanwaltschaft ein Sexualtäter.“ Seit dem Prozessauftakt schilderten allen voran die betroffenen Frauen die mutmaßlichen Taten im Detail.