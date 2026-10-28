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„Will sexy Mama sein“

Jennifer Lawrence gibt zu: Sie hatte Beauty-OP!

Society International
28.10.2026 13:23
Jennifer Lawrence hatte nicht nur eine Beauty-OP, sie denkt auch schon über die nächste nach!
Jennifer Lawrence hatte nicht nur eine Beauty-OP, sie denkt auch schon über die nächste nach!(Bild: APA/AFP/Frederic J. Brown)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Immer wieder wurde darüber gemunkelt, jetzt bestätigt Jennifer Lawrence in einem Interview, dass sie sich tatsächlich für die Schönheit unters Messer gelegt hat. Und auch weiteren Eingriffen nicht abgeneigt ist, denn: „Ich möchte eine sexy Mama sein.“

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Erst kürzlich sprach Jennifer Lawrence, dass sie bereits auf Botox zurückgegriffen hatte. Im Interview mit „The Cut“ bestätigte sie nun, dass sie sich für die Schönheit sogar schon unters Messer gelegt habe. Grund dafür sei ihre zweite Schwangerschaft gewesen.

Lawrence will auch Facelift machen
Wie die 36-Jährige bereits im letzten ausplauderte, habe sich ihr Körper nach der Geburt ihres ersten Sohnes wieder weitgehend zurückgebildet. Nach der Geburt von Söhnchen Nummer zwei sei das anders gewesen. „Nichts sprang zurück“, seufzte sie damals – und verriet, dass sie über eine Brust-OP nachdenke.

Jennifer Lawrence will eine „sexy Mama“ sein – und legt sich dafür auch unters Messer.
Jennifer Lawrence will eine „sexy Mama“ sein – und legt sich dafür auch unters Messer.(Bild: AFP/XAVIER GALIANA)

Wie „The Cut“ nun im Zuge des Interviews mit Lawrence schreibt, hat die Schauspielerin den Eingriff tatsächlich machen lassen. Und mehr noch! Sie denkt sogar schon über weitere Beauty-Optimierungen nach – etwa ein Facelift!

„Will wie Frau aussehen, die alles im Griff hat“
„Ich möchte eine sexy Mama sein. Wenn ich die Kinder zur Schule bringe, möchte ich wie eine Frau aussehen, die alles im Griff hat – auch wenn ich gerade erst aufgewacht bin und überhaupt nichts im Griff habe“, lachte Lawrence, die im Oktober ihre Haircare-Marke mes° auf den Markt brachte, nun im Interview.

Ihr Tipp, wenn es darum geht, auch ohne Beauty-OPs gut auszusehen? „Ich finde, wenn meine Haare gut aussehen, achtet niemand mehr auf mein Gesicht, meine Kleidung oder meinen Körper“, plauderte sie weiter aus. „Manchmal benutze ich sie auch, um etwas zu verstecken.“

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Jennifer Lawrence ist seit 2019 mit dem Galeristen Cooke Maroney verheiratet. Sie wurde 2013 als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Silver Linings Playbook“ ausgezeichnet.

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