Jennifer Lawrence gibt zu: Sie hatte Beauty-OP!

„Will wie Frau aussehen, die alles im Griff hat“

„Ich möchte eine sexy Mama sein. Wenn ich die Kinder zur Schule bringe, möchte ich wie eine Frau aussehen, die alles im Griff hat – auch wenn ich gerade erst aufgewacht bin und überhaupt nichts im Griff habe“, lachte Lawrence, die im Oktober ihre Haircare-Marke mes° auf den Markt brachte, nun im Interview.