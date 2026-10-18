Familie sollte für fremden Schaden zahlen

Abwicklung nicht optimal verlaufen

Obwohl das Auto nach 30 Stunden um 18.36 Uhr zurückgegeben wurde, sei das Rückgabeprotokoll erst am nächsten Tag um 9.20 Uhr erstellt worden. Damit habe sich die Mietzeit auf 49 Stunden verlängert, wobei das Auto unkontrolliert die ganze Nacht in der Parkgarage stand. Frau M. staunte nicht schlecht, als eine Forderung von 1200 Euro eintrudelte. Vom Kundenservice sei sie lediglich knapp zwei Stunden lang im Kreis verbunden worden. Sie habe jedenfalls keinen Schaden verursacht.