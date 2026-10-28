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Ausprobieren, nachfragen, Möglichkeiten entdecken

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28.10.2026 13:53
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Schule oder Lehre? Diese Entscheidung müssen Sie nicht allein treffen. Erfahren Sie, wo Sie ...
Schule oder Lehre? Diese Entscheidung müssen Sie nicht allein treffen. Erfahren Sie, wo Sie Unterstützung finden.(Bild: Lisi Specht)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Schule oder Lehre? Mit 14 Jahren stehen viele Jugendliche vor einer wichtigen Entscheidung. Doch welcher Weg ist der richtige? Die AK Bildungsinfotage von 11. bis 14. November 2026 bieten Orientierung, spannende Einblicke und jede Menge Möglichkeiten zum Ausprobieren.

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Was soll ich werden? Welche Schule passt zu mir? Oder ist eine Lehre genau das Richtige? Nach der 8. Schulstufe stehen Jugendlichen viele Türen offen. Doch bei so vielen Möglichkeiten fällt die Entscheidung oft gar nicht leicht. Genau hier setzen die AK Bildungsinfotage von 11. bis 14. November 2026 an. Sie helfen Jugendlichen und ihren Eltern, den Überblick zu behalten und neue Perspektiven zu entdecken.

Nicht nur schauen, sondern ausprobieren!
Hier heißt es: Fragen stellen, Neues entdecken und selbst aktiv werden! Bei den AK Bildungsinfotagen können Jugendliche unterschiedliche Bildungs- und Berufswege kennenlernen und Angebote direkt ausprobieren. Persönliche Beratung hilft dabei, die eigenen Interessen und Stärken besser einzuschätzen. Denn wer weiß, was ihm Spaß macht und wo seine Talente liegen, findet leichter den passenden Weg.

Auch Eltern sind gefragt
Welche Ausbildung bietet welche Chancen? Wie kann ich mein Kind bei der Entscheidung unterstützen? Auch für Eltern und Erziehungsberechtigte gibt es wertvolle Informationen. Am Freitagnachmittag und Samstag stehen spezielle Workshops und Infosessions rund um Bildungswege und Berufsorientierung auf dem Programm. So können Familien gemeinsam Möglichkeiten ausloten und die nächsten Schritte planen.

Vier Tage voller Möglichkeiten
Die AK Bildungsinfotage sind ein gemeinsames Angebot der AK Wien und der Bildungsdirektion für Wien. Sie ergänzen die Berufsorientierung in der Schule und zeigen: Es gibt nicht nur den einen richtigen Weg. Wichtig ist, die eigenen Möglichkeiten zu kennen und eine Entscheidung zu treffen, die zu den persönlichen Interessen und Stärken passt.

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