Wiener Würstelstände nun UNESCO-Welterbe

Die Würstelstände haben alles, was es für ein Kulturerbe benötigt: Geschichte (sie gingen, so wie Trafiken, aus der Versorgung von Kriegsinvaliden im 18. Jahrhundert hervor), Unverwechselbarkeit und einen schützenswerten Status: Heute gibt es nur noch rund 120 in der Stadt, vor 15 Jahren waren es noch viermal so viel.