Adnet: Ein letzter Funken Hoffnung für Schlotterer

Gubisch sei vorsichtig optimistisch, dass das Unternehmen die Genehmigung für die Erweiterung bekommt. Eine Verlegung des Betriebes an einen anderen Standort – etwa im Ausland – komme für Gubisch nicht infrage. Er erklärt: „Es gibt keinen Plan B. Eine neuer Standort würde neue Mitarbeiter bedeuten. Wir haben hier kompetente Fachkräfte, die sind aus der Region und würden nicht umziehen.“ Somit heißt es für Schlotterer weiter zittern: Das Landesverwaltungsgericht hat sechs Monate Zeit, um ein Urteil zu sprechen.