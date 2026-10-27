HSG Graz exklusiv! Mit Disziplin in die Playoffs

Die HSG Holding Graz ist mit vier Siegen und drei Niederlagen passabel in den Grunddurchgang gestartet. In „Handball – Das Magazin“ sprechen wir mit Cheftrainer Risto Arnaudovski und dem aktuell verletzten Torhüter Thomas Eichberger über die bisherigen Ergebnisse, das heutige Spiel gegen Ferlach und warum man den Sprung unter die Top-8 schafft.