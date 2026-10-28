Fast ohne Sicht: So putzen Taucher am Donaugrund

Tauchen im Kraftwerk ist ein Knochenjob

Für die Revision wechseln sich Karrer und Frank mit Einsatzleiter Thomas Vondal ab. Frank entfernt zunächst in 13 Metern Tiefe mit einer Wasserspritze und von Hand Sand, Geröll und Holz vom Grund der Donau. Ein Kran hebt ihn dafür ins Wasser. Am Schleusengrund hantelt er sich dann mithilfe eines Magneten an einer Metallschiene entlang. Seine Ausrüstung wiegt dabei rund 50 Kilogramm. Außerdem arbeitet der Taucher fast blind.