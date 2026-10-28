Einbürgerungs-Behörde laufen Mitarbeiter davon

Mitarbeiter war in Haft

Neben den hier oft berichteten Problemen, die von Volksanwaltschaft bis Stadtrechnungshof viele Prüfer beschäftigen, erschüttert auch ein Korruptionsskandal die Chaos-Behörde. Für Bares gab es beschleunigte Verfahren – so der Vorwurf. Ein Mitarbeiter saß vorübergehend in Haft, eine Vorgesetzte wurde entlassen. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Es kam sogar zu Hausdurchsuchungen in der Zentrale in der Dresdner Straße.