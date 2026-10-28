Kein Trainereffekt? „Würde ich nicht zustimmen!“

Uhlig: „Es war nicht alles schlecht“

Die Austria begann gegen die Oststeirer mit einer hohen Intensität vielversprechend und ging durch Eggestein verdient in Führung. Doch dann verfielen die Violetten im ersten Spiel nach der Ära Stephan Helm in alte Muster, die gezeigte Spritzigkeit wandelte sich in Inaktivität. Es folgte eine spielerisch überschaubare Vorstellung, die in einer bitteren 3:5-Niederlage im Elferschießen mündete. „Dass wir nicht mehr in die Aktivität gekommen sind, muss man ankreiden“, sagte Uhlig. „Es war aber nicht alles schlecht.“