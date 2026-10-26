Wurde festgenommen
93-jährige Japanerin legte Telefon-Betrüger rein
Eine 93-jährige Japanerin hat einen Telefon-Betrüger auffliegen lassen, indem sie sich als leichtes Opfer darstellte und zeitgleich die Polizei alarmierte. Der Verdächtige konnte daraufhin gefasst werden.
Die 93-Jährige lebt in der Präfektur Shiga im Westen Japans. Sie erhielt den Angaben zufolge in der vergangenen Woche mehrere Telefonanrufe von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Er sagte, dass eine unbefugte Abbuchung von ihrem Konto vorgenommen worden sei. Sie müsse deshalb ihre Bankkarte einem Polizisten übergeben, der bei ihr zu Hause vorbeikommen werde.
Betrüger hatte sich als Polizist verkleidet
Da die Frau einen Betrug vermutete, zog sie ihren Sohn zu Rate und verständigte dann die Polizei. Der 47-jährige Betrüger, der sich als Polizist verkleidet hatte, wurde dann in ihrem Haus von richtigen Beamten erwartet und festgenommen.
Japan hat nach Monaco die zweitälteste Bevölkerung der Welt, ältere Menschen geraten besonders oft ins Visier von Betrügern. Im vergangenen Jahr wurden Opfern von Betrugsdelikten – quer durch alle Altersgruppen – insgesamt rund 325,7 Milliarden Yen (1,86 Mrd. Euro) entwendet.
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