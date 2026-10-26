93-jährige Japanerin legte Telefon-Betrüger rein

Die 93-Jährige lebt in der Präfektur Shiga im Westen Japans. Sie erhielt den Angaben zufolge in der vergangenen Woche mehrere Telefonanrufe von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Er sagte, dass eine unbefugte Abbuchung von ihrem Konto vorgenommen worden sei. Sie müsse deshalb ihre Bankkarte einem Polizisten übergeben, der bei ihr zu Hause vorbeikommen werde.