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Harry Kane emotional

Ballon d‘Or: Rührende Worte für kranken Kompany

Deutsche Bundesliga
27.10.2026 06:58
Harry Kane (re.) richtet als Ballon-d‘Or-Sieger emotionale Worte an seinen erkrankten Trainer ...
Harry Kane (re.) richtet als Ballon-d‘Or-Sieger emotionale Worte an seinen erkrankten Trainer Vincent Kompany.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/FRANCK FIFE, APA/UWE KRAFT)
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Von krone Sport

Großer Moment für Harry Kane! Der Bayern-Stürmer wurde am Montagabend mit dem Ballon d’Or als bester Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Doch bei seiner Dankesrede dachte der Engländer nicht nur an seine Familie, sondern vor allem an seinen erkrankten Trainer Vincent Kompany. Der Belgier liegt nach einem Zusammenbruch beim Training der Bayern-Amateure weiterhin im Krankenhaus.

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„An Vinnie: Ich weiß, dass er noch im Krankenhaus ist. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen Kraft verleiht. An Vinnie und den ganzen Trainerstab: Wie wir arbeiten, wie du uns pushst – ich habe es dir zu verdanken, dass ich mich als Spieler, Mensch und Anführer weiterentwickelt habe“, richtete Kane bewegende Worte an seinen Coach.

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„Eine Ehre, für den FC Bayern zu spielen“
Auch seinem Verein und seiner Familie dankte der Torjäger. An die Münchner gerichtet erklärte er, es sei „eine Ehre, für den FC Bayern zu spielen. Euch zu vertreten, ist ein echtes Privileg. Ich freue mich sehr, diese Trophäe mit zurück zum FC Bayern zu bringen.“

Bayern-Präsident Herbert Hainer sprach von einem „stolzen Tag“ für den deutschen Rekordmeister. Sportvorstand Max Eberl bezeichnete Kane als „Gewinn“ für den Klub und würdigte dessen Führungsqualitäten. „Er übernimmt Verantwortung, auf dem Platz wie in der Kabine, er ist einer, an dem sich alle orientieren, Tag für Tag. Dieser Titel ist der Lohn für seine insgesamt beeindruckende Lebensleistung“, schwärmte Eberl.

Bayern-Präsident Herbert Hainer (re.) und Sportvorstand Max Eberl (mi.) freuen sich für Harry ...
Bayern-Präsident Herbert Hainer (re.) und Sportvorstand Max Eberl (mi.) freuen sich für Harry Kane(Bild: AFP/APA/ALEXANDRA BEIER)

Und weiter: „Harry verdient jede Auszeichnung dieser Welt, und dass er heute hier in seiner Heimat den Ballon d’Or überreicht bekommen hat, ist ein wunderbares Signal für alle, dass es sich immer lohnt, niemals lockerzulassen.“

Für Eberl steht fest: Der FC Bayern ist „eine Bühne für Weltklasse“.

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