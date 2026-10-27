Ballon d‘Or: Rührende Worte für kranken Kompany

„An Vinnie: Ich weiß, dass er noch im Krankenhaus ist. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen Kraft verleiht. An Vinnie und den ganzen Trainerstab: Wie wir arbeiten, wie du uns pushst – ich habe es dir zu verdanken, dass ich mich als Spieler, Mensch und Anführer weiterentwickelt habe“, richtete Kane bewegende Worte an seinen Coach.