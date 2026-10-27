Horror beim Gassigehen! Ex-Star über 50-mal genäht

Schock für Ex-Liverpool-Profi Jermaine Pennant! Der 43-Jährige wurde bei einem Spaziergang in Nordlondon von einem Deutschen Schäferhund attackiert. Vier Bisswunden am rechten Bein mussten mit mehr als 50 Stichen genäht werden.
Pennant war mit seinem American Akita namens King unterwegs, als der fremde Hund auf seinen Vierbeiner losging. Beide Tiere waren nicht angeleint. Der ehemalige Fußballer versuchte einzugreifen und wurde selbst gebissen.
„Er hat mir das Leben gerettet“
„Es war wirklich beängstigend. Der andere Hund ging auf King los, also griff ich ein, um ihn zu beschützen“, schilderte Pennant gegenüber der „Sun“. „Als Nächstes merkte ich, wie der Hund mich attackierte. Ich lag auf dem Boden und er hatte mindestens fünf Sekunden lang mein Bein im Maul.“
„Ich spürte einen gewaltigen Druck. Man muss sich die Kraft eines Hundebisses vorstellen“, so der Engländer.
Sein eigener Hund eilte ihm zu Hilfe: „King sprang dazwischen, um mich zu beschützen. Die beiden Hunde gingen richtig aufeinander los. Danach blieb King an meiner Seite, bis Hilfe kam.“
„Er hat mir das Leben gerettet. Wäre King ein kleinerer Hund gewesen, hätte es keine Chance gegeben“, zeigte sich Pennant dankbar.
Seine Freundin Mimmi Montgomery, mit der er seit zwei Jahren zusammen ist, organisierte ein Uber ins Krankenhaus. Dort verbrachte Pennant die Nacht von Freitag auf Samstag. Eine Anzeige wollte er nicht erstatten: „Es ist einfach etwas, das passiert. Mir geht es gut, dem Hund geht es gut. Alles ist in Ordnung.“
Der ehemalige Flügelspieler beendete 2018 seine Karriere. Insgesamt absolvierte er 231 Premier-League-Spiele für Arsenal (12), Liverpool (55), Leeds United (36), Birmingham City (50), Portsmouth (13) und Stoke City (65).
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