Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blutige Attacke

Horror beim Gassigehen! Ex-Star über 50-mal genäht

Premier League
27.10.2026 06:41
Jermaine Pennant im Krankenhaus – mit heftigen Bisswunden am Bein
Jermaine Pennant im Krankenhaus – mit heftigen Bisswunden am Bein(Bild: Krone KREATIV/jermaine7pennant/Instagram)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schock für Ex-Liverpool-Profi Jermaine Pennant! Der 43-Jährige wurde bei einem Spaziergang in Nordlondon von einem Deutschen Schäferhund attackiert. Vier Bisswunden am rechten Bein mussten mit mehr als 50 Stichen genäht werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Pennant war mit seinem American Akita namens King unterwegs, als der fremde Hund auf seinen Vierbeiner losging. Beide Tiere waren nicht angeleint. Der ehemalige Fußballer versuchte einzugreifen und wurde selbst gebissen.

„Er hat mir das Leben gerettet“
„Es war wirklich beängstigend. Der andere Hund ging auf King los, also griff ich ein, um ihn zu beschützen“, schilderte Pennant gegenüber der „Sun“. „Als Nächstes merkte ich, wie der Hund mich attackierte. Ich lag auf dem Boden und er hatte mindestens fünf Sekunden lang mein Bein im Maul.“

„Ich spürte einen gewaltigen Druck. Man muss sich die Kraft eines Hundebisses vorstellen“, so der Engländer.

Sein eigener Hund eilte ihm zu Hilfe: „King sprang dazwischen, um mich zu beschützen. Die beiden Hunde gingen richtig aufeinander los. Danach blieb King an meiner Seite, bis Hilfe kam.“

„Er hat mir das Leben gerettet. Wäre King ein kleinerer Hund gewesen, hätte es keine Chance gegeben“, zeigte sich Pennant dankbar.

Seine Freundin Mimmi Montgomery, mit der er seit zwei Jahren zusammen ist, organisierte ein Uber ins Krankenhaus. Dort verbrachte Pennant die Nacht von Freitag auf Samstag. Eine Anzeige wollte er nicht erstatten: „Es ist einfach etwas, das passiert. Mir geht es gut, dem Hund geht es gut. Alles ist in Ordnung.“

Der ehemalige Flügelspieler beendete 2018 seine Karriere. Insgesamt absolvierte er 231 Premier-League-Spiele für Arsenal (12), Liverpool (55), Leeds United (36), Birmingham City (50), Portsmouth (13) und Stoke City (65).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Premier League
27.10.2026 06:41
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SchäferhundSpaziergangHund
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
98.507 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
98.392 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Ausland
Mutmaßlicher Feuerteufel wird nun einvernommen
90.709 mal gelesen
Das historische Kehlsteinhaus in Berchtesgaden stand in Vollbrand.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1133 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Innenpolitik
Van der Bellen lässt mit „Volk“-Ansage aufhorchen
1063 mal kommentiert
Van der Bellen bei der Angelobung der Rekruten am Heldenplatz am Nationalfeiertag
Mehr Premier League
Harry Kane emotional
Ballon d‘Or: Rührende Worte für kranken Kompany
Papa klärt auf
Kompany? „Er arbeitet meist 18 Stunden am Tag“
Deutsche Bundesliga
Bayern wankt, siegt aber und bleibt Leader
ÖFB-Legionär im Fokus
3:0-Sieg – aber Prass leistet sich Jubel-Patzer
„Ich kenne das“
Kompany-Kollaps macht auch Kollegen nachdenklich

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf