Horror beim Gassigehen! Ex-Star über 50-mal genäht

„Er hat mir das Leben gerettet“

„Es war wirklich beängstigend. Der andere Hund ging auf King los, also griff ich ein, um ihn zu beschützen“, schilderte Pennant gegenüber der „Sun“. „Als Nächstes merkte ich, wie der Hund mich attackierte. Ich lag auf dem Boden und er hatte mindestens fünf Sekunden lang mein Bein im Maul.“