Privatjets heizen Klimakrise mehr an als gedacht

Privatjets verursachten 2025 16 Millionen Tonnen CO2

Nichts symbolisiere den klimaschädlichen Lebensstil der Reichen eindrücklicher als Flüge mit Privatjets, erklärte Oxfam. Weltweit seien durch sie 2025 insgesamt 16 Millionen Tonnen CO2 verursacht worden. „Überreiche treiben die Welt in den Klimakollaps“, sagte Manuel Schmitt, Referent für soziale Ungleichheit bei Oxfam. „Die Klimakrise ist eine Frage der sozialen Ungleichheit.“ Eine kleine Minderheit derjenigen, die einen Privatjet nutzen oder Milliardenvermögen besitzen, verantwortet demnach „mit ihrem Luxuskonsum und ihren Investitionen jedoch unverhältnismäßig viele Emissionen – auf Kosten der Mehrheit“.