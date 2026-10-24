Brief an Meghan offenbart schreckliche Details

Meghan wollte ihre Kinder schützen

Die aktuellen Vorwürfe gegen Thomas Markle Sr. werfen in jedem Fall ein neues Licht auf das Zerwürfnis der 45-Jährigen mit ihrem Vater. Das unterstrich Meghan auch in ihrem Statement vom Freitag. „Ich hoffe, dass nun verstanden wird, dass die Distanz zu meinem Vater und meine Entscheidung, ihm keinen Kontakt zu unseren Kindern zu erlauben, trotz der verzerrten Darstellung durch bestimmte Medien über die Jahre hinweg nur einen einzigen Grund hatten: sie zu schützen.“