Was feiert Österreich am Nationalfeiertag?

Wieso hat Österreich die Neutralität beschlossen?

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Österreich noch von den Siegermächten Frankreich, Großbritannien, Sowjetunion und USA besetzt. Ganze zehn Jahre dauerte es, bis Österreich wieder ein souveräner Staat wurde. Am 15. Mai 1955 war es dann so weit: Der Staatsvertrag wurde unterzeichnet und Österreich wieder ein freier, unabhängiger Staat. Im Gegenzug versprach die Alpenrepublik die immerwährende Neutralität.