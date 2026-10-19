Was feiert Österreich am Nationalfeiertag?

Am 26. Oktober feiern die Österreicher den Nationalfeiertag. Traditionell gibt es viele Veranstaltungen und das Bundesheer macht eine Leistungsschau. Aber was wird an dem Tag eigentlich genau gefeiert?
Seit 1965 steht der 26. Oktober ganz im Zeichen des österreichischen Nationalfeiertags. Doch warum wird an diesem Tag eigentlich gefeiert? Die Antwort reicht mehr als 70 Jahre zurück: Am 26. Oktober 1955 beschloss der Nationalrat die „immerwährende Neutralität“ Österreichs. Die ist der Grund, wieso Österreich zum Beispiel nicht dem militärischen Bündnis NATO beitreten oder aktiv als Partei in bewaffneten Konflikten eingreifen kann.
Festgehalten ist die Neutralität Österreichs im „Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 über die Neutralität Österreichs“. Darin steht, dass Österreich keinen Militärbündnissen beitreten und „die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiete nicht zulassen“, darf. Übrigens: Obwohl Österreich die „immerwährende“ Neutralität beschlossen hat, kann sie durch ein Verfassungsgesetz auch wieder abgeschafft werden.
Wieso hat Österreich die Neutralität beschlossen?
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Österreich noch von den Siegermächten Frankreich, Großbritannien, Sowjetunion und USA besetzt. Ganze zehn Jahre dauerte es, bis Österreich wieder ein souveräner Staat wurde. Am 15. Mai 1955 war es dann so weit: Der Staatsvertrag wurde unterzeichnet und Österreich wieder ein freier, unabhängiger Staat. Im Gegenzug versprach die Alpenrepublik die immerwährende Neutralität.
Österreich hielt das Versprechen auch: Am 26. Oktober 1955 wurde die Neutralität beschlossen. Das war übrigens der erste Tag, an dem in Österreich keine alliierten Soldaten mehr waren. Am 25. Oktober hatte der letzte ausländische Soldat das Land verlassen.
Wurde erst Jahre später der Nationalfeiertag
Bis der 26. Oktober zum Nationalfeiertag wurde, dauerte dann noch einmal zehn Jahre. 1955 verordnete Unterrichtsminister Heinrich Drimmel, dass die Schulen am 25. Oktober den „Tag der Fahne“ begehen sollten. Ein Jahr später, 1956, hat die Regierung erstmals den 26. Oktober zum „Tag der Fahne“ erklärt. Am 26. Oktober 1955 sei Österreich „endgültig frei“ gewesen, lautete die Begründung.
1965 folgte dann das „Bundesgesetz über den österreichischen Nationalfeiertag“. Darin wird die Wahl des Termins 26. Oktober mit dem Beschluss des Neutralitätsgesetzes begründet. Zwei Jahre später wurde der Nationalfeiertag dann zum gesetzlichen Feiertag, der er bis heute ist.
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