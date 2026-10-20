Kärntner Bauern wählen: Bauernbund ist der Gejagte

Die Zahl der Wahlberechtigten ist deutlich höher als jene der Betriebe in Kärnten. Denn zur Wahl dürfen neben Eigentümern und Pächtern auch bestimmte Familienangehörige, wie Eltern, Ehepartner, eingetragene Partner und Lebensgefährten sowie Kinder-, Wahl-, Stief- und Schwiegerkinder, sofern sie mit den kammerzugehörigen Personen in einer Hofgemeinschaft leben, am Betrieb mitarbeiten und am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Durchgeführt wird die Wahl vom Land Kärnten.