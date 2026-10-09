Bauern wählen: Grüne wollen zweites Mandat

Grünen-Spitzenkandidat ist Karlheinz Gigler. Er betreibt in Malta einen Betrieb mit Mutterkuhhaltung und hat eine Leidenschaft für die Almwirtschaft. Gigler war viele Jahre als Großtierarzt unterwegs. „Ich habe auf den Höfen nicht nur den Tieren geholfen. Ich habe Einblicke in die bäuerlichen Familien erhalten und die Probleme“, schildert Gigler.