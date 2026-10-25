Geisterfahrer-Flugzeug schockte Frankfurt

Die Maschine habe am Dienstag eine Freigabe für den Start in südlicher Richtung auf Startbahn 18 bekommen, sei aber an der zugewiesenen Auffahrt in Richtung Norden losgerollt, hatte zunächst das Luftfahrtportal „The Aviation Herald“ berichtet. Danach berichtete auch die „Hessenschau“ darüber.