Hammer-Los für Alcaraz! Rodionov entwischte ihm

Lange warten musste Jurij Rodionov, bis endlich sein Name gezogen wurde. Da zitterte der einzige Österreicher, der fix im Hauptfeld steht, schon davor, dass er vielleicht gegen Alcaraz gelost würde. „Als nur noch drei Gegner für ihn in Frage kamen und ich darunter war, habe ich schon gebangt“, gab Jurij zu. Stattdessen erhielt er dank Losfee Nico Langmann mt dem Routinier Nikolos Basilaschwili, der diese Woche in Almaty das Semifinale erreichte, ein etwas dankbareres Los.