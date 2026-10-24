Quali: Neumayer weiter, Schwärzler, Sorger out

Der Salzburger besiegte den als Nummer vier gesetzten Tschechen Vit Kopriva 6:4,6:3. Joel Schwärzler verpasste beim 3:6,6:3,5:7 gegen den Franzosen Titouan Droguet ein Duell mit Neumayer. In diesem Falle wäre fix ein zweiter Österreicher neben Jurij Rodionov im Hauptfeld gestanden. Sebastian Sorger unterlag Fabian Marozsan (HUN-3) mit 6:3,4:6,4:6.