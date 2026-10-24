ÖHB-Damen verlieren Test und bangen um Schlegel

Schon in der ersten Hälfte hatte Rot-Weiß-Rot mit den Nordeuropäerinnen zu kämpfen, richtig bitter wurde es aber in der ersten Viertelstunde nach der Pause. Da setzten sich die Färöer von 13:13 innerhalb von 14 Minuten auf 23:17 ab und hatten damit die Vorentscheidung geschafft. Vor allem im Angriff ließ Österreich zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt, während sich die Gäste deutlich besser auf das österreichische Spiel eingestellt hatten als noch zwei Tage zuvor.