ÖHB-Damen verlieren Test und bangen um Schlegel

Etwas mehr als einen Monat vor EM-Start haben Österreichs Handball-Frauen auch im zweiten Test gegen die Färöer keinen Erfolg feiern können. Zwei Tage nach dem 33:33 mussten sich Katarina Pandza und Co. am Samstag neuerlich in Tulln mit 27:32 (12:13) geschlagen geben.
Überschattet wurde die Partie von der Knieverletzung von Rückraumspielerin Klara Schlegel, die in der 24. Minute vom Feld musste und nicht mehr eingesetzt werden konnte. Eine genaue Diagnose steht noch aus.
Schon in der ersten Hälfte hatte Rot-Weiß-Rot mit den Nordeuropäerinnen zu kämpfen, richtig bitter wurde es aber in der ersten Viertelstunde nach der Pause. Da setzten sich die Färöer von 13:13 innerhalb von 14 Minuten auf 23:17 ab und hatten damit die Vorentscheidung geschafft. Vor allem im Angriff ließ Österreich zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt, während sich die Gäste deutlich besser auf das österreichische Spiel eingestellt hatten als noch zwei Tage zuvor.
„Nach der Verletzung von Klara waren unsere Köpfe einfach voll. Da war Handball plötzlich nur noch Nebensache“, erklärte Pandza nach Abpfiff. „Das hat sie natürlich sehr getroffen“, meinte auch Coach Monique Tijsterman im Hinblick auf den Bruch durch die Verletzung Schlegels. Die Niederländerin gab sich dennoch optimistisch. „Wir haben diese Woche sehr gut gearbeitet, und ich bin mit dem Lehrgang insgesamt absolut zufrieden.“
EM-Start am 4. Dezember
Bevor man ab 4. Dezember in Brno (Brünn) in die EM startet, steht noch das Dreinationenturnier in Tatabanya mit Gastgeber Ungarn und der Slowakei (27. und 28. November) am Programm.
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