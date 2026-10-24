Berufsfeuerwehr bekämpfte Flammen in Wohnung

Andreas Reitsamer, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr: „Wir haben fünf Verletzte, darunter vier Kinder, dem Roten Kreuz übergeben.“ Die Polizei klingelte Nachbarn heraus. Das gesamte Haus wurde im Zuge der Löscharbeiten evakuiert und Bewohner vorübergehend in Obussen untergebracht. Reitsamer: „Es hat sich gleich eine lange Menschentraube gebildet.“ Laut Rotem Kreuz wurden fünf Verletzte ins Krankenhaus gebracht und eine Person vor Ort versorgt.