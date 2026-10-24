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Mehrere Verletzte

Berufsfeuerwehr bekämpfte Flammen in Wohnung

Chronik
24.10.2026 19:40
Dichter Rauch dringt aus der Wohnung.
Dichter Rauch dringt aus der Wohnung.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Salzburger Berufsfeuerwehr wurde Samstagabend kurz nach 19 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Rudolf-Biebl-Straße gerufen. Unterstützung kam von den Freiwilligen aus Liefering. Die Rauchentwicklung war enorm. Mehrere Personen, darunter vier Kinder, sind verletzt. 

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Als die Berufsfeuerwehr eintraf, war die Rauchentwicklung schon enorm. Dichte Rauchsäulen stiegen vom Balkon auf. Ein Bett in einem Schlafzimmer soll Feuer gefangen haben. Rettungskräfte und der Notarzt übernahmen die Versorgung der Bewohner.

Die Rettungskräfte vor Ort: Es gab mehrere Verletzte.
Die Rettungskräfte vor Ort: Es gab mehrere Verletzte.(Bild: Markus Tschepp)
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Andreas Reitsamer, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr: „Wir haben fünf Verletzte, darunter vier Kinder, dem Roten Kreuz übergeben.“ Die Polizei klingelte Nachbarn heraus. Das gesamte Haus wurde im Zuge der Löscharbeiten evakuiert und Bewohner vorübergehend in Obussen untergebracht. Reitsamer: „Es hat sich gleich eine lange Menschentraube gebildet.“ Laut Rotem Kreuz wurden fünf Verletzte ins Krankenhaus gebracht und eine Person vor Ort versorgt. 

Der Brand war am Abend zwar gelöscht, die Feuerwehr aber noch mit der Kontrolle umliegender Wohnungen beschäftigt. 

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