Miedler und Oberleitner im Doppel-Finale von Wien

Mit zwei Winnern auf das Service der Gegner waren in der Satzentscheidung die ersten beiden Minibreaks aber eingefahren, im Endeffekt ließ das heimische Gespann den ebenfalls ungesetzten Kontrahenten keinen einzigen Punkt. Im zweiten Durchgang ging es von Anfang an enger her. In den ersten drei Games ließen die Lokalmatadore drei Breakbälle aus, wehrten auch selbst einen ab. Bei 2:3 glückte es Andreozzi/Guinard gegen Aufschläger Oberleitner aber doch, sich das gegnerische Servicegame zu holen. Miedler/Oberleitner gelang jedoch um 4:5 das Rebreak, es ging erneut ins Tiebreak.