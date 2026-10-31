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Sieg in zwei Sätzen

Miedler und Oberleitner im Doppel-Finale von Wien

Tennis
31.10.2026 14:58
Lucas Miedler
Lucas Miedler(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Tennis-Doppel Lucas Miedler/Neil Oberleitner steht beim Wiener ATP-Turnier im Finale. Die beiden gewannen am Samstag ihr Halbfinale am Court in der Marx Halle gegen den Argentinier Guido Andreozzi und den Franzosen Manuel Guinard 7:6(0),7:6(9). Die Endspielgegner standen vorerst noch nicht fest. Für Miedler ist es sein viertes Wien-Finale. 2022 und 2024 holte er mit dem Tiroler Alexander Erler den Titel, im Vorjahr war er mit dem Portugiesen Francisco Cabral Finalist.

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Der Wiener Oberleitner hingegen hatte vor dem heuer ersten Wien-Antreten mit dem Niederösterreicher in drei Teilnahmen in seiner Heimatstadt noch keinen Hauptfeldsieg errungen. Wie am Vortag beim Dreisatzerfolg gegen die Wimbledonsieger und Weltranglistenersten Harri Heliövaara/Henry Patten (FIN/GBR) zeigte das aktuelle rot-weiß-rote Davis-Cup-Gespann aber, wie gut es nach bloß einem gemeinsamen Monat auf der Tour harmoniert. Im ersten Satz war bis zum Tiebreak gegen den Aufschlag der Gegner aber nichts zu holen, auch Miedler/Oberleitner ließen da nichts zu.

Lucas Miedler und Neil Oberleitner
Lucas Miedler und Neil Oberleitner(Bild: AFP/HECTOR RETAMAL)

Mit zwei Winnern auf das Service der Gegner waren in der Satzentscheidung die ersten beiden Minibreaks aber eingefahren, im Endeffekt ließ das heimische Gespann den ebenfalls ungesetzten Kontrahenten keinen einzigen Punkt. Im zweiten Durchgang ging es von Anfang an enger her. In den ersten drei Games ließen die Lokalmatadore drei Breakbälle aus, wehrten auch selbst einen ab. Bei 2:3 glückte es Andreozzi/Guinard gegen Aufschläger Oberleitner aber doch, sich das gegnerische Servicegame zu holen. Miedler/Oberleitner gelang jedoch um 4:5 das Rebreak, es ging erneut ins Tiebreak.

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Aktuell bestes Doppel auf der Tour
Vier Minibreaks von Andreozzi/Guinard konterten Miedler/Oberleitner jeweils auf gleiche Weise, wehrten dabei auch zwei Satzbälle ab. Schließlich saß der dritte Matchball. Seit sie nach ihrem Zusammenschluss Anfang des Monats in Tokio in die Tour eingestiegen sind, haben Miedler/Oberleitner beeindruckend reüssiert. Nach einem Viertelfinale in Tokio holten sie beim ATP-1000-Turnier in Shanghai den Titel, kamen in Almaty ins Finale und spielen nun am Sonntag erneut um einen Titel. In diesen vier Wochen sind die beiden das klar beste Doppel auf der Tour.

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