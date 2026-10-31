Nicht einmal 10.000 Euro: Artenschutz-Fonds floppt

Außerdem habe man sich auf eine Formel einigen können, nach der die Mittel zur Stärkung der Biodiversität ausgeschüttet werden sollen. Die eine Hälfte der Mittel solle an Staaten, die andere direkt an Indigene ausgeschüttet werden. Bevor es dazu kommt, muss aber erst einmal wesentlich mehr Geld in den Cali-Fonds fließen.