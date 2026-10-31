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Deep Purple-Sänger Ian Gillan (81) im Krankenhaus

Society International
31.10.2026 15:33
Wie Deep Purple bekannt gab, befindet sich Sänger Ian Gillan im Krankenhaus.
Wie Deep Purple bekannt gab, befindet sich Sänger Ian Gillan im Krankenhaus.(Bild: EPA/JUANJO MARTIN)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Sorge um Deep Purple-Frontman Ian Gillan (81): Der Sänger wurde während der Tournee in Deutschland ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Shows wurden bereits verschoben, der Zustand Gillans ist unklar. 

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Am Samstagnachmittag hatte Deep Purple auf den Social-Media-Kanälen der Band bekannt gegeben, dass man die kommenden Konzerte in Leipzig und Hamburg verschieben müsse. Sänger Ian Gillan sei „wegen eines medizinischen Notfalls“ im Krankenhaus. 

Keine Details zu Gillans Zustand
Weitere Details zum Zustand des 81-Jährigen wurden nicht genannt. „Wir wissen, dass die Absage sehr kurzfristig ist und es tut uns aufrichtig leid“, hieß es in dem Posting weiter. Man bemühe sich bereits, einen Ersatztermin zu finden. Die gekauften Tickets würden ihre Gültigkeit behalten. 

Ian Gillan ist seit 1992 der fixe Sänger von Deep Purple. Die 1968 gegründete, britische Band, deren Album „Machine Head“ (enthält den Titel „Smoke on the Water“als Meilenstein der Rockgeschichte gilt, hatten immer wieder wechselnde Frontmänner.

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Gillan selbst war bereits 1969 Gründungsmitglied Rod Evans am Mikrofon gefolgt, zwischendurch aber wieder ausgestiegen. 1976 hatte sich die Band nach diversen Querelen aufgelöst, um 1984 wieder neu durchzustarten – allerdings mit etwas poplastigerem Sound. 

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