Deep Purple-Sänger Ian Gillan (81) im Krankenhaus

Am Samstagnachmittag hatte Deep Purple auf den Social-Media-Kanälen der Band bekannt gegeben, dass man die kommenden Konzerte in Leipzig und Hamburg verschieben müsse. Sänger Ian Gillan sei „wegen eines medizinischen Notfalls“ im Krankenhaus.

Keine Details zu Gillans Zustand

Weitere Details zum Zustand des 81-Jährigen wurden nicht genannt. „Wir wissen, dass die Absage sehr kurzfristig ist und es tut uns aufrichtig leid“, hieß es in dem Posting weiter. Man bemühe sich bereits, einen Ersatztermin zu finden. Die gekauften Tickets würden ihre Gültigkeit behalten.