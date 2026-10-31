Nach schwerem Autounfall: Zwei junge Männer tot

Im Fahrzeug eingeklemmt

Die beiden Männer waren im Fahrzeug eingeklemmt und mussten erst von der Feuerwehr geborgen werden. Während für den 20-jährigen Beifahrer jede Hilfe zu spät kam, wurde der 19-Jährige mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach St. Pölten geflogen.