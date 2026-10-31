Nach schwerem Autounfall: Zwei junge Männer tot

Nach einem schweren Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden des Nationalfeiertages ist nun auch der 19-jährige Fahrer gestorben. Sein Beifahrer erlag bereits an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Ursache für den Aufprall ist weiter ungeklärt.
Eine betonierte Feldzufahrt in der Ortschaft Ehrendorf (Bezirk Gmünd) kostete zwei jungen Männern aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya das Leben. Die „Krone“ berichtete. Sie prallten mit ihrem Pkw in den frühen Montagmorgen-Stunden frontal dagegen.
„Ein paar Meter davor und danach war nichts. Der Wagen wäre nur ins Feld gefahren“, zeigt sich Stefan Mayer von der Freiwilligen Feuerwehr Buchbach erschüttert. Der 19-jährige Fahrer war seit wenigen Jahren Mitglied bei den Florianis. Er erlag nun nach Tagen des Bangens seinen schweren Verletzungen.
Im Fahrzeug eingeklemmt
Die beiden Männer waren im Fahrzeug eingeklemmt und mussten erst von der Feuerwehr geborgen werden. Während für den 20-jährigen Beifahrer jede Hilfe zu spät kam, wurde der 19-Jährige mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach St. Pölten geflogen.
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