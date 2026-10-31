Jägerhütten in Flammen: Großeinsatz in Tirol läuft

Feuerwehr versucht, Übergreifen der Flammen zu verhindern

Die Feuerwehr Leutasch kämpft derzeit gegen die Flammen. Auch ein Hubschrauber ist vor Ort, um das Feuer aus der Luft zu bekämpfen. Man versucht auch, ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald zu verhindern.