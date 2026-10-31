Neuer Batterie-Joker gegen sündteure Stromimporte

Europäische Technik mit heimischem Hintergrund

Der sogenannte Redox-Flow-Speicher stammt vom europäischen Hersteller Invinity, in Kooperation mit der niederösterreichischen Firma Wildburger Power & Storage. 230 Kilowattstunden Energie kann die kleine Pionier-Anlage im ersten Schritt aufnehmen und später wieder abgeben. Damit ist sie aber trotzdem der größte betriebliche Redox-Flow-Speicher Österreichs.

Das große Ziel ist es, den heimischen Sonnenstrom jederzeit nutzen zu können, statt im Ernstfall teure Energie aus dem Ausland zukaufen zu müssen.