Erst Hälfte der Todesopfer identifiziert

Wie berichtet, stießen am Mittwoch zwei Hochgeschwindigkeitszüge nahe der Gemeinde Urda in der Provinz Toledo zusammen. Ein Zug war von hinten auf einen stehenden Zug aufgefahren. 69 Menschen kamen ums Leben. Im Zentrum der Ermittlungen stehen nun der Ausfall des Zugsicherungssystems LZB und mögliche Fehlentscheidungen in der Bahnleitstelle Madrid. Der Lokführer einer der beiden verunfallten Züge dürfte angewiesen worden sein, den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, obwohl das System noch außer Betrieb war und der andere Zug noch auf der Strecke stand.