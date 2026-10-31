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Nottingham, ManCity und Co. ab 16 Uhr im Einsatz

Premier League
31.10.2026 05:11
Nottingham-Trainer Oliver Glasner
Nottingham-Trainer Oliver Glasner(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Neunter Spieltag der englischen Premier League. Mit dem sportkrone.at-Konferenzticker sind Sie bei fünf Spielen live dabei – siehe unten.

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