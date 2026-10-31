Hier könnte bald schon der erste Schnee fallen

Auch kommende Woche startet trüb

Am Montag ist es dann meist trüb durch Hochnebel oder Wolkenfelder und besonders im Südosten kann es auch ein wenig regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1000 Meter Seehöhe. Die Sonne zeigt sich lediglich im Südwesten oder auch im Westen Österreichs oberhalb der Hochnebelschicht. Der Wind weht ganz im Osten mäßig bis lebhaft aus Nord, sonst ist es windschwach. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus sechs Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen vier und zehn Grad.