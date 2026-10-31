Aus für Flugabgabe: Jetzt äußert sich Doskozil

Sieben von neun Landeshauptleuten haben sich bereits für ein Ende der Abgabe ausgesprochen. Den ersten Vorstoß machten Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig in der „Krone“, in einem Schreiben schlossen sich auch die Bundesländer Tirol, Salzburg, Steiermark, Oberösterreich und Kärnten an. Zwei fehlen in dieser Runde: Vorarlbergs Markus Wallner – er dürfte geographisch nur bedingt eine Meinung haben – und: Hans-Peter Doskozil. Dabei arbeiten rund 4000 Burgenländer am Flughafen Wien-Schwechat – die Debatte betrifft das Burgenland also direkt. Liegt das etwa an seiner Koalition mit den Grünen?