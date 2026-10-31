Schock im Spitzenspiel! Notarzteinsatz bei Bullen

Nach dem Abtransport mussten die Spielerinnen beider Teams den Schock erst verdauen und sich auch wieder aufwärmen. Akrap und Gierzinger wurden von Laura Talwieser und Magdalena Schwarz ersetzt. Die Bayerin hatte in Minute 23 auch einen gefährlichen Abschluss, der von der Sturm-Torfrau entschärft werden konnte. Bis auf diesen Schuss waren es jedoch zumeist die Steierinnen, die das Spiel dominierten und Richtung gegnerisches Gehäuse liefen. Doch mit Fortdauer des Spiels wurde auch das Heimteam stärker. Mit 0:0 ging es in die Pause.