Österreichs Footballer wollen den dritten EM-Titel

2023 und 2025 triumphieren Österreichs Footballer auf europäischer Ebene. Unter der Leitung von Neo-Coach Stefan Pokorny feiert das Team Anfang Oktober einen perfekten Einstand beim 75:0-Erfolg. Im Krone Sport-Talk sprechen wir über die neue Ära, das anstehende EM-Duell gegen die Türkei und wir der EM-Titel zum dritten Mal in Serie eingefahren werden soll.