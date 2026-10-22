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Denkwürdiger Sieg

LASK schreibt Geschichte – gelingt nun CL-Coup?

Champions League
22.10.2026 13:04
Der LASK bejubelt den überraschenden Sieg über Sporting Lissabon
Der LASK bejubelt den überraschenden Sieg über Sporting Lissabon(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Riesengroßer Jubel beim LASK! Mit dem 3:2-Erfolg gegen Sporting Lissabon am dritten Spieltag der Champions-League-Ligaphase haben die Linzer Geschichte geschrieben. Gelingt nun der ganz große Aufstiegs-Coup in der „Königsklasse“?

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0:1 bei AEK Athen, 3:6 zu Hause gegen Liverpool – der LASK hatte sich seinen Start in die Champions League sicherlich anders vorgestellt. Doch am Mittwochabend spielte die Truppe von Didi Kühbauer groß auf. 3:2 gegen Sporting Lissabon – der Bann ist gebrochen! Erstmals schrieben die Linzer in der Klubgeschichte in der Königsklasse an.

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Spiel gedreht
Und es war ein historischer Triumph! Denn laut dem Statistikanbieter Opta ist der LASK das erste rot-weiß-rote Team, das in der Champions League nach einem Rückstand noch gewonnen hat.

Christoph Lang (15.) egalisierte das frühe 0:1 nach umstrittenem Elfer durch Luis Suarez (5.). Sasa Kalajdzic (63.) und Krystof Danek (68.) machten den „Dreier“ perfekt. Das zweite Suarez-Tor (89.) kam für Sporting zu spät.

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Chancen deutlich erhöht
Unglaublich, aber wahr: Nach drei Runden befindet sich der LASK als 24. nun sogar im Bereich der Play-off-Plätze. Es winkt der ganz große Coup!

29,2 Prozent – so hoch ist laut der Statistik-Plattform „Football Meets Data“ die Wahrscheinlichkeit, dass der LASK den sensationellen Aufstieg schafft.

Zum Vergleich: Vor dem Sieg gegen Sporting lag diese bei lediglich 8,6 Prozent.

So geht es weiter
Am 3. November darf man dann im Heimspiel gegen Slovan Bratislava auf Punktezuwachs am Champions-League-Konto hoffen. Vor dem Auftritt am 19. Jänner bei Real Madrid gastieren die Linzer am 24. November bei Bodö/Glimt und empfangen am 9. Dezember Fenerbahce. Zum Abschluss ist Porto am 27. Jänner der letzte Heimgegner.

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