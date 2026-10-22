LASK schreibt Geschichte – gelingt nun CL-Coup?

0:1 bei AEK Athen, 3:6 zu Hause gegen Liverpool – der LASK hatte sich seinen Start in die Champions League sicherlich anders vorgestellt. Doch am Mittwochabend spielte die Truppe von Didi Kühbauer groß auf. 3:2 gegen Sporting Lissabon – der Bann ist gebrochen! Erstmals schrieben die Linzer in der Klubgeschichte in der Königsklasse an.