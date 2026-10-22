LASK schreibt Geschichte – gelingt nun CL-Coup?

Riesengroßer Jubel beim LASK! Mit dem 3:2-Erfolg gegen Sporting Lissabon am dritten Spieltag der Champions-League-Ligaphase haben die Linzer Geschichte geschrieben. Gelingt nun der ganz große Aufstiegs-Coup in der „Königsklasse“?
0:1 bei AEK Athen, 3:6 zu Hause gegen Liverpool – der LASK hatte sich seinen Start in die Champions League sicherlich anders vorgestellt. Doch am Mittwochabend spielte die Truppe von Didi Kühbauer groß auf. 3:2 gegen Sporting Lissabon – der Bann ist gebrochen! Erstmals schrieben die Linzer in der Klubgeschichte in der Königsklasse an.
Spiel gedreht
Und es war ein historischer Triumph! Denn laut dem Statistikanbieter Opta ist der LASK das erste rot-weiß-rote Team, das in der Champions League nach einem Rückstand noch gewonnen hat.
Christoph Lang (15.) egalisierte das frühe 0:1 nach umstrittenem Elfer durch Luis Suarez (5.). Sasa Kalajdzic (63.) und Krystof Danek (68.) machten den „Dreier“ perfekt. Das zweite Suarez-Tor (89.) kam für Sporting zu spät.
Chancen deutlich erhöht
Unglaublich, aber wahr: Nach drei Runden befindet sich der LASK als 24. nun sogar im Bereich der Play-off-Plätze. Es winkt der ganz große Coup!
29,2 Prozent – so hoch ist laut der Statistik-Plattform „Football Meets Data“ die Wahrscheinlichkeit, dass der LASK den sensationellen Aufstieg schafft.
Zum Vergleich: Vor dem Sieg gegen Sporting lag diese bei lediglich 8,6 Prozent.
So geht es weiter
Am 3. November darf man dann im Heimspiel gegen Slovan Bratislava auf Punktezuwachs am Champions-League-Konto hoffen. Vor dem Auftritt am 19. Jänner bei Real Madrid gastieren die Linzer am 24. November bei Bodö/Glimt und empfangen am 9. Dezember Fenerbahce. Zum Abschluss ist Porto am 27. Jänner der letzte Heimgegner.
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