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Aufregung in Innsbruck

Kühnengruß? FPÖ-Mandatar geriet ins Kreuzfeuer

Tirol
22.10.2026 13:30
Maurio Fausters Geste sorgt für Unmut.
Maurio Fausters Geste sorgt für Unmut.(Bild: Youtube-Kanal Stadt Innsbruck/Screenshot)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Drei ausgestreckte Finger, eine hitzige Debatte und ein Fall für die Staatsanwaltschaft: Bei der Angelobung eines FPÖ-Ersatzgemeinderats in Innsbruck sorgte eine Handgeste für Wirbel. Während mehrere Fraktionen darin einen rechtsextremen Kühnengruß sahen, spricht die FPÖ von einer ganz gewöhnlichen Schwurhand.

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Es sollte ein formeller Akt sein – doch plötzlich stand eine Geste im Mittelpunkt der Innsbrucker Gemeinderatssitzung. FPÖ-Ersatzgemeinderat Mario Fauster hob bei seiner Angelobung die rechte Hand. Daumen, Zeige- und Mittelfinger waren ausgestreckt. Für mehrere Fraktionen ein alarmierendes Zeichen: Sie vermuteten darin den sogenannten Kühnengruß, eine rechtsextreme Geste.

Bürgermeister Johannes Anzengruber reagierte sofort und übermittelte eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft. Diese soll prüfen, ob die Geste strafrechtlich relevant sein könnte.

Scharfe Kritik – FPÖ weist Vorwürfe zurück
Grüne, SPÖ, das Neue Innsbruck, Alternative Liste Innsbruck, Liste Fritz und Gemeinderätin Maria-Magdalena Trinkl verurteilten die Geste gemeinsam scharf. Wahrgenommene NS-Symbolik und deren Codes hätten im Gemeinderat keinen Platz – weder offen noch verschlüsselt, hieß es.

Für Stadtrat Markus Lassenberger ist die Aufregung unbegründet.
Für Stadtrat Markus Lassenberger ist die Aufregung unbegründet.(Bild: Johanna Birbaumer)

Die FPÖ hält dagegen: Für den nicht amtsführenden Stadtrat Markus Lassenberger sei klar, dass Fauster lediglich die traditionelle Schwurhand gezeigt habe. Die drei ausgestreckten Finger stünden für die Heilige Dreifaltigkeit. Solche Handzeichen seien bei Eidesleistungen und Angelobungen durchaus üblich.

Als Beispiele verwies Lassenberger auf Bilder des früheren hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und des ehemaligen FDP-Chefs Christian Lindner, die bei Angelobungen ebenfalls mit dieser Handhaltung zu sehen gewesen seien.

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Staatsanwaltschaft soll Klarheit schaffen
Nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung bemühte sich die vorsitzführende Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr (SPÖ) um eine Einordnung. Es gebe unterschiedliche Interpretationen der Handbewegung. Eine abschließende Bewertung stehe dem Gemeinderat nicht zu – dafür sei die Staatsanwaltschaft zuständig.

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