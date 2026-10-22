Kühnengruß? FPÖ-Mandatar geriet ins Kreuzfeuer

Drei ausgestreckte Finger, eine hitzige Debatte und ein Fall für die Staatsanwaltschaft: Bei der Angelobung eines FPÖ-Ersatzgemeinderats in Innsbruck sorgte eine Handgeste für Wirbel. Während mehrere Fraktionen darin einen rechtsextremen Kühnengruß sahen, spricht die FPÖ von einer ganz gewöhnlichen Schwurhand.