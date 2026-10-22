Geisterspiel fix! UEFA greift nach Skandal durch

Wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens seiner Anhänger muss Serbien das Duell mit Deutschland in der Nations League am 13. November in Belgrad ohne Zuschauer bestreiten.
Die vor rund zwei Wochen ausgesprochene Strafe des europäischen Fußballverbands UEFA ist nun offiziell. Auch deutsche Fans sind nicht erlaubt. Zudem wurde eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro ausgesprochen.
Serbiens Protest abgeschmettert
Auslöser der Sanktionen waren rassistische und diskriminierende Vorfälle in den jüngsten Spielen der Serben gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2). Der serbische Verband hatte noch versucht, das Urteil abzumildern. So hätten Kinder und einige deutsche Fans Zugang zum Stadion erhalten sollen. Ob unter 15-Jährige ins Stadion dürfen, ist offen.
Schon beim Hinspiel gegen Deutschland in München Anfang Oktober hatte die UEFA Serbien sanktioniert. Damals durften keine Tickets an serbische Fans verkauft werden.
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