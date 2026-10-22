Geisterspiel fix! UEFA greift nach Skandal durch

Serbiens Protest abgeschmettert

Auslöser der Sanktionen waren rassistische und diskriminierende Vorfälle in den jüngsten Spielen der Serben gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2). Der serbische Verband hatte noch versucht, das Urteil abzumildern. So hätten Kinder und einige deutsche Fans Zugang zum Stadion erhalten sollen. Ob unter 15-Jährige ins Stadion dürfen, ist offen.