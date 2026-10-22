Kaulitz sauer: Airline ließ alle 14 Koffer in USA!

Für Bill und Tom Kaulitz wurde ein Albtraum wahr: Beim Flug von Los Angeles über Frankfurt nach Berlin kamen alle Koffer, welche die Brüder aufgegeben hatten, nicht mit, sondern blieben in den USA. Bill war stinksauer und ärgerte sich über die Fluggesellschaft: „Das ist eine Unverschämtheit!“
Die Brüder Tom und Bill Kaulitz sind aktuell wieder in Deutschland. Vor Kurzem sind sie aus der Hollywood-Metropole Los Angeles nach Berlin gereist. Für den langen Flug mit Zwischenstopp in Frankfurt wählten die Brüder Komfort der Extraklasse: einen Flug in der First Class, also in der ersten Klasse, der nicht nur viel kostet, sondern eigentlich auch den besten Service bieten sollte.
Koffer blieben zurück
Eigentlich. Denn: Als die Brüder Kaulitz in Deutschland ankamen und am Gepäckband auf ihre Koffer warteten, kamen diese nicht daher. Dann der Schock: Alle 14 Gepäckstücke befanden sich noch in den USA! Die Koffer waren nicht mitgekommen. Eine Katastrophe, vor allem für Bill, der seine Outfits für den Aufenthalt in Deutschland bereits im Vorhinein mit seinem Assisteten durchgeplant hatte. „Mein Assistent und ich haben alles abfotografiert, jeden Look mit Handtasche, Accessoires, Sonnenbrille, Schmuck, Schuhen ... alles aufeinander abgestimmt. Was ziehe ich wann wo an, das ist alles durchgetaktet!“, sagte der Sänger in einer Folge des Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“.
Um welche Airline es sich handelte, das verrieten die Brüder nicht. Doch der Ärger saß bei Bill besonders tief: „Das ist eine Frechheit von den Airlines, das einem nicht mitzuteilen, wenn dein Gepäck nicht mit an Bord geht. Das ist eine Unverschämtheit!“ Besonders ungünstig: Die Brüder seien am Sonntag angekommen, da haben in Deutschland alle Geschäfte geschlossen. Tom ärgerte sich ebenfalls: „Du musst die gleiche Klamotte anziehen, mit der du schon 24 Stunden gereist bist, hast keinen Kamm und keine Zahnbürste.“
Ärger über teuren Premium-Flug
Die beiden Brüder sind Vielflieger, dabei sammeln sie Meilen bei den Fluggesellschaften und haben sich schon einen hohen Status erkämpft. Sie seien sogenannte „HON Circle Members“, damit genießen sie noch mehr Vorteile als alle anderen. Da möchte man meinen, dass alles bis ins kleinste Detail an Bord passt. Umso mehr ärgerte sich Bill: „Wir fliegen First Class, das kostet wirklich viel Geld. Wir reisen mit VIP-Service und dann passiert das trotzdem!“
Die gute Nachricht: Nach 34 Stunden sind die Koffer doch noch zu ihren Besitzern zurückgekehrt. Was für ein Happy End!
Vorbereitung auf „Wetten, dass ...?“
Die Kaulitz-Brüder werden am Samstag, den 5. Dezember 2026 erstmals und einmalig die Erfolgsshow „Wetten, dass ...?“ moderieren. Dafür sind sie bereits nach Deutschland geflogen, um sich entsprechend vorzubereiten. Die Zwillinge stecken mitten in den Planungen, wählen Gäste aus und bereiten die Live-Show vor. Außerdem promoten sie Tokio Hotels neues Album „Encore“ und planen die bevorstehende Arena-Tour. Umso besser, dass die vielen Outfits, die Bill für all diese Auftritte braucht, nun doch zu ihrem Eigentümer zurückgekehrt sind.
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