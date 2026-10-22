Fußball kurios: Ehrenmitglied kommt als Gegner

Manfred Schmid ersetzt Thomas Silberberger in Wolfsberg. Schmids Debüt steigt am Samstag in Hartberg, wo er Anfang Mai nach zwei erfolgreichen Jahren auf der Betreuerbank der Oststeirer verabschiedet wurde. Cupfinale, Einzug in die Top-Sechs. Nach einem Zerwürfnis zwischen Schmid und Teilen der Vereinsführung rund um Obmann Erich Korherr folgte allerdings die Trennung. Präsidentin Brigitte Annerl verlieh Schmid die Ehrenmitgliedschaft. „Die guten Beziehungen werden bleiben. Vielleicht trifft man den einen oder anderen wieder“, hatte Schmid beim letzten Heimspiel gesagt.