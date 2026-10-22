Fußball kurios: Ehrenmitglied kommt als Gegner

Der Fußball schreibt die schönsten Geschichten. Manchmal aber auch die kuriosesten. Manfred Schmid wurde am Donnerstag als neuer Trainer des WAC vorgestellt. Sein Debüt feiert der Wiener am Samstag in Hartberg. Wo er Ehrenmitglied ist, erst im Mai aber nicht ganz ohne Nebengeräusche als Trainer verabschiedet wurde.
Manfred Schmid ersetzt Thomas Silberberger in Wolfsberg. Schmids Debüt steigt am Samstag in Hartberg, wo er Anfang Mai nach zwei erfolgreichen Jahren auf der Betreuerbank der Oststeirer verabschiedet wurde. Cupfinale, Einzug in die Top-Sechs. Nach einem Zerwürfnis zwischen Schmid und Teilen der Vereinsführung rund um Obmann Erich Korherr folgte allerdings die Trennung. Präsidentin Brigitte Annerl verlieh Schmid die Ehrenmitgliedschaft. „Die guten Beziehungen werden bleiben. Vielleicht trifft man den einen oder anderen wieder“, hatte Schmid beim letzten Heimspiel gesagt.
Samstag sieht man sich wieder, wenn Schmid als WAC-Trainer in die Profertil Arena kommt. Kurios: Auch bei Wolfsberg hat der 55-Jährige eine bewegte Vergangenheit, wurde 2024 trotz laufenden Vertrags und der ein oder anderen Auseinandersetzung – auch mit Spielern – vorzeitig verabschiedet.
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